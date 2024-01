Andebol/Europeu: anfitriã Alemanha e Hungria apuradas para a `main round`

Alemanha e Hungria juntaram-se à campeã europeia em título Suécia, Países Baixos, Eslovénia, Portugal e Dinamarca na fase regular da competição, que tem ainda em aberto cinco vagas a decidir na derradeira jornada da fase preliminar.



No Grupo A, em Berlim, a Alemanha venceu por 34-25 a Macedónia do Norte, já afastada da fase seguinte, numa partida em que Juri Knorr foi eleito o melhor jogador, com 10 golos, e Nenad Kosteski, com seis, o marcador mais eficaz da Macedónia do Norte.



A campeã olímpica França empatou 26-26 com a Suíça e adiou a decisão do apuramento para a última jornada, não sendo capaz e confirmar a vitória conseguida no jogo inaugural do Euro2024 com a Macedónia do Norte (39-29), em Dusseldorf.



Apesar de a seleção gaulesa ter chegado a uma vantagem de quatro golos, a Suíça nunca desistiu e, graças a Lukas Laube, com 10 remates certeiros, conquistou um ponto merecido para manter vivas as suas hipóteses de aceder à fase principal.



Com uma jornada por disputar, a Alemanha lidera o Grupo A, com quatro pontos, referentes a duas vitórias, seguida da França, com três, da Suíça, com um, e da Macedónia do Norte, com zero e já sem hipóteses de continuar em prova.



Na derradeira jornada, a realizar na terça-feira, a Suíça defronta a Macedónia do Norte e a Alemanha a França, num encontro decisivo para os gauleses, se pretenderem depender apenas de si para seguirem para o ‘main round’.



No Grupo B, em Manheim, depois da inesperada derrota na primeira jornada com a Croácia (39-29), a Espanha deu um ar das suas capacidades, dominando a segundo parte frente à Roménia e conquistou uma importante vitória, por 36-24, rumo à ‘main round’.



Daniel Fernandez, com seis golos, foi eleito o melhor jogador em campo (MVP), mas Aleix Gómez foi o principal concretizador, com oito, incluindo três livres de sete metros. Na baliza, Gonzalo Perez de Vargas fez 14 defesas (37 por cento), redimindo-se do desempenho no primeiro jogo.



Croácia e Áustria empataram 28-28, baralhando as contas do grupo, que viu adiada para a derradeira jornada, a realizar na terça-feira, a decisão sobre as duas seleções apuradas para a ‘main round’.



Constantin Möstl na baliza não teve o melhor dia, mas fez uma defesa decisiva nos segundos finais para parar Luka Cindric, enquanto Robert Weber foi fundamental durante todo o jogo, assim como Nikola Bilyk, que marcou sete golos e foi eleito o melhor jogador em campo.



O melhor marcador da Croácia foi Mario Sostaric, com seis golos.



Áustria e Croácia repartem a liderança do Grupo B, com três pontos, seguidos da vice-campeã europeia Espanha, com dois, e da Roménia, com zero e já sem hipóteses de apuramento para a fase seguintes.



Na derradeira jornada, a Croácia defronta a Roménia, naquele que será, à partida, o encontro mais desequilibrado do fecho do grupo, e a Espanha tem uma partida decisiva e mais difícil com a Áustria.



No Grupo C, em Munique, a Sérvia esteve perto da reviravolta, mas a Hungria, orientado pelo ex-treinador do Benfica, o espanhol Chema Rodriguez, aguentou-se e garantiu, com um triunfo pela margem mínima (28-27), o apuramento para a fase principal.



Bence Bánhidi marcou nove golos em nove tentativas, evidenciando uma eficácia de 100 por centro, incluindo o último golo da Hungria, e por isso foi eleito o melhor jogador em campo (MVP).



Sérvia e Islândia, que venceu por 31-30 o Montenegro, ainda têm hipóteses de se juntar à Hungria, dependendo do resultado dos jogos de terça-feira.



Depois de Gisli Kristjansson ter dado à Islândia uma vantagem de 31-30 a 60 segundos do fim e Vlado Sola ter solicitado tempo técnico, Vuko Borozan dispôs da oportunidade de forçar o empate, mas não conseguiu enganar Björgvin Pall Gustavsson.



A Hungria lidera o Grupo C, com quatro pontos, seguida da Islândia, com três, e da Sérvia, com um, enquanto o Montenegro é quarto, com zero e já sem possibilidades de apuramento.



Na derradeira jornada, a Sérvia defronta o Montenegro e Islândia a Hungria.