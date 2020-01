Andebol/Europeu: Selecionador diz que Eslovénia "encaixa" bem, mas alerta para "inconstância" de Portugal

"Acho que podemos encaixar naquele jogo. Em termos ofensivos, podemos fazer um bom jogo. Em termos defensivos, eles são fortíssimos a atacar. Têm jogadores extremamente experientes e criativos, como o [Dean] Bombac e [Miha] Zarabec, que são muito rápidos e são imprevisíveis", assinalou Paulo Pereira.Apesar de destacar o ‘estratega' da seleção eslovena, o treinador prometeu não repetir o erro cometido na ronda preliminar do torneio, frente à Noruega (derrota por 34-28), no jogo de terça-feira com a Eslovénia, em Malmö, cidade sueca anfitriã do Grupo II da segunda fase."Não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com a Noruega. Preocupámo-nos tanto com o [Sander] Sagosen, que acabámos por limitar o Sagosen, mas toda a gente foi funcionando. Não vamos cair no mesmo erro. Vamos tentar que o Bombac funcione menos, mas não podemos esquecer os outros", advertiu.Foram, precisamente, os "imensos erros" cometidos na derrota de domingo com a Islândia (28-25), que desagradaram a Paulo Pereira, com o selecionador a lamentar também que a ‘equipa das quinas' não tenha conseguido "lidar com a ‘pressão' de poder ganhar à Islândia"."Para 95% dos atletas deste grupo é a primeira vez que participam no Europeu. Uma equipa campeã não é tão inconstante como nós. Pode ter um jogo mau, mas nós já tivemos dois jogos maus: com a Bósnia, que ganhámos, e com a Islândia, porque a Noruega é a Noruega", sustentou.O técnico observou que "esta inconstância" e "falta de experiência" não permitiram uma "prestação mais sólida" frente à Islândia, mas acredita que se Portugal "recuperar o funcionamento defensivo" demonstrado nas partidas anteriores poderá continuar a fazer história na competição."Em 25 anos de Europeu, ganhámos seis jogos, e agora, em 15 dias, ganhámos três. Alguma coisa de boa está a ser feita. Temos de continuar a desfrutar um pouco de estar entre os melhores e não estar tão pressionados, ser corajosos para ir à luta", reforçou.A seleção nacional é quarta classificada do Grupo II da ronda principal, com dois pontos, e pode igualar na terça-feira a Eslovénia, segunda posicionada, com quatro, caso se imponha no jogo da terceira jornada, com início às 16:00 (15:00 em Lisboa), na Arena Malmö."O facto de tudo depender de nós é excecional, porque não temos de estar a pensar nos outros. No entanto, se entrarmos como entrámos ontem [domingo], vamos perder. Isso é seguro. Vamos avançar para o jogo com outra forma de estar e cumprir o plano de jogo", defendeu.O agrupamento, no qual os dois primeiros se apuram para as meias-finais, é liderado pela Noruega, com seis pontos, que defronta a Islândia (quinta, com dois pontos), enquanto a Hungria, que ocupa o terceiro posto, com quatro pontos, joga com a anfitriã e lanterna-vermelha Suécia, ainda em branco.

Jogadores portugueses querem vencer a primeira de “duas finais” ante a Eslovénia

Os jogadores da seleção portuguesa de andebol alertaram hoje para a importância do jogo de terça-feira com a Eslovénia, a primeira de "duas finais" na ronda principal do Euro2020, que podem conduzir Portugal à luta pelas medalhas.



"Vamos enfrentar duas finais e temos de entrar com tudo para ganhar os próximos dois jogos, começando já com os eslovenos. Estamos confiantes, pois precisamos da vitória", disse Alexandre Cavalcanti, em Malmö, cidade sueca que será palco do encontro da terceira jornada do Grupo II da segunda fase do torneio.



O lateral esquerdo reconheceu que a equipa nacional foi protagonista de "um jogo menos conseguido" no domingo, com a Islândia, em que perdeu por 28-25, mas lembrou que a seleção "já fez história" ao apurar-se para a ronda principal, depois de ter estado "muitos anos fora do Europeu".



"Não foi o nosso melhor jogo, com um início atípico, em que começámos a perder por 4-0. (...) Mais tarde, soubemos que a Hungria venceu a Eslovénia e isso deu-nos uma segunda oportunidade e agora este vai ser o jogo decisivo", recordou Miguel Martins.



O central assinalou que Portugal não poderá "entrar em pânico" caso reedite o mau início frente à Eslovénia, até porque está em jogo "uma primeira final", à qual se pode seguir, na quarta-feira, "uma segunda final, contra a Hungria", na última partida no agrupamento.



"Estamos motivados. Já demonstrámos que podemos vencer qualquer equipa e se praticarmos o andebol que praticámos em alguns jogos, podemos mesmo vencer e passar às meias-finais", assegurou Miguel Martins, advertindo que, para isso, também é preciso "anular os pontos fortes da Eslovénia".



Portugal, quarto classificado do Grupo II da ronda principal do Euro2020, com dois pontos, defronta na terça-feira a Eslovénia, segunda posicionada, com quatro, em jogo da terceira jornada, com início às 16:00 (15:00 em Lisboa), na Arena Malmö.



O agrupamento, no qual os dois primeiros se apuram para as meias-finais, é liderado pela Noruega, com seis pontos, que defronta a Islândia (quinta, com dois pontos), enquanto a Hungria, que ocupa o terceiro posto, com quatro pontos, joga com a anfitriã e lanterna-vermelha Suécia, ainda em branco.



