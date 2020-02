Andebolista Diogo Branquinho renova com o FC Porto até 2022

Os 'dragões' assinalam que Diogo Branquinho, de 25 anos, chegou ao clube em 2017, depois de ter representado o ABC, e que no FC Porto disputou 137 jogos e marcou 427 golos, 146 dos quais já esta temporada, em 36 encontros realizados.



"Quero acreditar que o Porto é uma nação e eu sinto-me como um dos soldados que a defende. Tem sido muito importante o crescimento do andebol em Portugal e o FC Porto tem contribuído muito para esse facto", disse o jogador, em declarações ao site do clube.



Diogo Branquinho integrou a seleção portuguesa de andebol que em janeiro conquistou o melhor resultado de sempre no Campeonato da Europa, ao terminar no sexto lugar do Euro2020, cuja fase final se realizou na Áustria, Noruega e Suécia.



O ponta esquerda, natural de Aveiro, fez toda a formação no São Bernardo, do qual saiu ainda júnior para o ABC.