Andebolista Francisco Costa eleito o melhor jovem lateral-direito do mundo

Francisco Costa, de 17 anos, filho do treinador Ricardo Costa e irmão do também internacional Martim Costa, impôs-se como melhor lateral-direito a Mads Hoxer Hangaard (Aalborg Handbold, Din), Emil Wernsdorf Madsen (GOG, Din) e Zoran Ilic (Veszprem, Hun).



Na categoria de Melhor Jogador Jovem do Mundo, Francisco Costa perdeu por um ponto para o internacional sueco Eric Johansson, de 22 anos, que se mudou do clube norueguês Elverum Handball para o alemão THW Kiel no verão de 2022.



Francisco Costa foi um dos jogadores em destaque no Euro2022 de sub-20, em que Portugal alcançou a medalha de prata, tendo sido o melhor marcador da competição, com 58 golos marcados em sete jogos, e ainda o melhor lateral-direito.



A temporada passada, que foi de boa memória para o atleta nascido em Vila Nova de Gaia, marcou ainda a estreia pela seleção principal, tendo Francisco Costa marcado seis golos em dois jogos pela equipa das 'quinas' na qualificação para o Mundial2023.



No agregado de todas as competições de clubes ao serviço do Sporting (campeonato nacional, Taça de Portugal, Supertaça e Liga Europeia), o internacional luso apontou uns expressivos 263 golos em 48 jogos.



O único português galardoado com o prémio World Young Handball Planet pelo website Handball-Planet.com. até agora tinha sido o pivô Luís Frade, do FC Barcelona, na edição de 2020.



A equipa de júris foi composta por jornalistas de vários países europeus, que elegeu os 28 jogadores nomeados, e a eleição foi feita pelos visitantes do website Handball-Planet.com, cuja votação foi incluída no resultado final, tendo mais de 40 mil votos.







Lista de vencedores por categoria:



Ponta-esquerda: Samuel Zehnder, Sui (TBV Lemgo, Ale).



Lateral-esquerdo: Eric Johansson, Sue (THW Kiel, Ale).



Central: Tobias Grøndahl, Nor (Elverum, Nor).



Lateral-direito: Francisco Costa, Por (Sporting).



Ponta-direita: Hákun West Teigum, Far (Skanderborg, Din).



Pivô: Theo Monar, Fra (Nantes, Fra).



Guarda-Redes: Viktor Hallgrimsson, Isl (GOG Handbold, Din).