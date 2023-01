Andebol/Mundial: Argentina, Estados Unidos, Bahrain e Bélgica garantem apuramento

No grupo F, a Argentina venceu a Macedónia do Norte, por 35-26, e assegurou a passagem à fase seguinte da prova, num jogo que era uma 'final' para as duas equipas, enquanto na outra partida da 'poule' a Noruega bateu os Países Baixos por 27-26, e assegurou o pleno de vitórias, num jogo entre seleções já apuradas.



A Noruega terminou em primeiro com seis pontos, seguida dos Países Baixos com quatro, Argentina com dois e Macedónia do Norte com zero.



Em relação ao Grupo E, já estava definido quem seguia em frente e na última ronda a Alemanha bateu a Argélia por 37-21 e a Sérvia triunfou frente ao Qatar por 34-24. A Alemanha, Sérvia e Qatar seguem para a ronda principal.



No grupo III da fase principal, a Alemanha e a Noruega entram com quatro pontos, enquanto Sérvia e Países Baixos somam dois e o Qatar e a Argentina começam com zero, uma vez que para a próxima fase apenas contam os triunfos obtidos frente a equipas que também se apuraram.



Quanto ao Grupo G, o Egito bateu os Estados Unidos por 35-16, e garantiu o primeiro lugar do grupo, com os norte-americanos a terminarem em terceiro e a seguirem também em frente, enquanto a Croácia venceu Marrocos por 36-24 e ficou em segundo, também apurada.



Já no Grupo H, a atual bicampeã mundial Dinamarca venceu a Tunísia por 34-21 e terminou em primeiro só com vitórias, enquanto os tunisinos ficam em último com apenas um ponto, com o Bahrain a bater Bélgica no outro jogo, por 30-28, e a conseguir o segundo lugar, com os belgas a caírem para terceiro, ainda assim apurados.



No grupo IV da fase principal, o Egito e Dinamarca entram já com quatro pontos, enquanto a Croácia e o Bahrain somam dois e os Estados Unidos e Bélgica entram com zero.



Na segunda-feira, Portugal venceu a Hungria e garantiu o primeiro lugar do Grupo D e a passagem à fase principal do Mundial de andebol. As seleções apuradas nesta 'poule' - Portugal, Islândia e Hungria - vão agora enfrentar na fase seguinte as três apuradas do Grupo C: Suécia, Brasil e Cabo Verde.



No Grupo II da ronda principal, a Suécia entra com quatro pontos, enquanto Portugal, Islândia, Hungria e Brasil somam dois, e Cabo Verde tem zero, sabendo que apenas os dois primeiros vão garantir o apuramento para os quartos de final.