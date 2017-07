André Pimenta na final do comprimento em Gyor

Mário Aleixo - RTP 26 Jul, 2017, 07:42 | Outras Modalidades

O jovem português conseguiu o apuramento logo no primeiro salto, validado com a marca de 6,96 metros. Na mesma modalidade, Mariana Bento teve como melhor registo os 5,33 metros, que lhe valeram o 12º posto final.



A boa prestação lusa no ténis continuou com Tiago Torres a chegar à terceira ronda do torneio de singulares, depois de vencer o belga Alexander Gilisen por 6-4 e 7-5.



Pedro Araújo bateu o arménio Yuri Martirosyan por duplo 6-0 e também segue em frente, sendo que os dois tenistas portugueses foram eliminados em pares, à semelhança de Leonor Oliveira e Madalena Peneda.



As duas tenistas foram igualmente afastadas no torneio de singulares, com Peneda a perder com a suíça Sophie Luscher por 6-0 e 6-3 e Oliveira com a húngara Luca Janosi por 6-0 e 6-4.



No ciclismo, o contrarrelógio individual de 10 quilómetros teve cinco portugueses em prova, com Daniel Silva no 50º posto, Pedro Silva no 81º e João Carvalho em 88º, na prova masculina, e Daniela Campos em 50ª e Joana Cortiço em 57ª na feminina.



Na ginástica artística, o destaque do dia foi Marcelo Marques, 11º da geral na prova de cavalo com arções, somando 12,75 pontos, enquanto Guilherme Campos atuou em quatro aparelhos -- foi 76º no cavalo, 57º em argolas, 58º em paralelas e 79º na barra, na despedida da modalidade do Festival Olímpico.



Na natação, nota para os 4x100 metros estilos, onde Rafael Aires, Tiago Vilhena, Ana Lima e Alexandra Frazão cumpriram a estafeta em 04.31,69 minutos, durante as eliminatórias, o 25º melhor tempo.



Esta quarta-feira, entram em competição 20 jovens portugueses em várias modalidades, da ginástica ao atletismo e à natação.



Ao todo, Portugal faz-se representar no FOJE com 53 atletas de sete modalidades -- atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica, judo, natação e ténis.