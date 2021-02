André Pires no Mundial de velocidade em motas elétricas

O português é esta sexta-feira apresentado em Andorra pela equipa Avintia Esponsorama Racing e, aos 31 anos, ainda sonha com o MotoGP.", disse o piloto de Vila Pouca de Aguiar (Vila Real).No entanto, ao contrário das três categorias principais, a MotoE apenas está presente em alguns dos circuitos do Mundial de MotoGP.O calendário de 2021 arranca em 2 de maio, em Jerez de la Frontera (Espanha), tendo seis provas na Europa.





Futuro difícil







André Pires contactou várias equipas e a Avintia mostrou interesse nos serviços do piloto transmontano, que ainda terá de encontrar patrocínios para a equipa.", frisou.Para cumprir "o sonho", terá, "provavelmente", de deixar o emprego a tempo inteiro, para uma empresa de produção de eletricidade.", explica.O objetivo passa por "aprender" e "tentar ser o melhor dos oito "rookies" (estreantes)" do campeonato.Um dos poucos apoios com que conta é o do município de onde é natural, mas acredita que "é possível" encontrar parceiros que o apoiem nesta "aventura".Certo é que o sonho não fica por aqui e, depois da presença em MotoE, que tenciona repetir em 2022, sonha ainda com o MotoGP.", frisa.Ao todo, serão 18 pilotos de 10 países diferentes que irão competir este ano, incluindo o campeão de 2019, o italiano Matteo Ferrari ou a espanhola Maria Herrera.