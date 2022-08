Andrea Dovizioso retira-se do MotoGP em setembro

Em comunicado, a construtora “confirma a decisão da 'estrela' do MotoGP Andrea Dovizioso de abandonar a sua carreira de 20 anos de Grandes Prémios no Grande Prémio de São Marino e Riviera de Rimini, exatamente um ano após ter integrado” o projeto.“O piloto oficial de testes (britânico) Cal Crutchlow vai ser o substituto para as restantes seis corridas da temporada”, lê-se ainda no texto.Dovizioso, de 36 anos, foi campeão do Mundo da categoria de 125cc (Honda) em 2004 e três vezes vice-campeão de MotoGP (Ducati), entre 2017 e 2019.