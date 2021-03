Andreas Kron vence primeira etapa da Volta à Catalunha, Rui Costa abandona

Kron, de 22 anos, foi o melhor do quarteto de fugitivos que discutiu a vitória, após 178,4 quilómetros, com partida e chegada em Calella, à frente do espanhol Luis León Sánchez (Astana), segundo, e do francês Remy Rochas (Cofidis), terceiro, ao cabo de 4:20.15 horas.



No primeiro dia da 100.ª edição da prova, de regresso após a pandemia de covid-19 ter cancelado a corrida em 2020, foi uma fuga a aproveitar o percurso acidentado, com três subidas categorizadas, para manter o pelotão, e os ‘sprinters’, longe da meta.



A vitória sorriu a Kron, que somou o primeiro triunfo em provas do WorldTour, à primeira tentativa, depois de em 2020 se ter estreado como profissional com uma etapa na Volta ao Luxemburgo, que não pertence ao escalão principal.



O dia fica marcado por uma queda na parte inicial da etapa que fez duas vítimas, uma delas o português Rui Costa, que vinha liderar a UAE Emirates e foi forçado a abandonar.



Também o belga Pieter Serry deixou a prova, desfalcando a Deceuninck-QuickStep, que tem como chefe de fila João Almeida, hoje 27.º classificado, ao chegar com o pelotão, a 16 segundos da fuga.



O ciclista luso ocupa a mesma posição na geral, a 26 segundos do líder da geral, enquanto Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) foi 13.º na etapa, ocupando o mesmo lugar e à mesma distância de Kron.



A segunda de sete etapas, na terça-feira, é um contrarrelógio de 18,5 quilómetros em Banyoles.