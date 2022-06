Andreas Leknessund engana pelotão e vence segunda etapa da Volta à Suíça

O ciclista norueguês Andreas Leknessund (DSM) venceu esta tarde a segunda etapa da Volta à Suíça, sendo 38 segundos mais rápido do que o pelotão, no qual o italiano Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) festejou como se tivesse ganho.