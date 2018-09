Andreas Mikkelsen é o primeiro líder no rali da Turquia

Lusa Comentários 14 Set, 2018, 09:22 | Outras Modalidades

O piloto de 29 anos gastou 2.03,9 minutos, menos 2,5 segundos do que Craig Breen, em Citroën C3 WRC, e 2,8 segundos em relação a Ott Tanak, num Toyota Yaris WRC.



"Estava ansioso pela chegada deste rali. A nossa sorte mudou e podemos fazer uma boa prova", comentou o norueguês, quinto na classificação do Mundial à partida para a 10.ª prova do campeonato.



No ‘shakedown’ da manhã, Mikkelsen sofreu um problema na transmissão do seu Hyundai, mas a equipa conseguiu reparar o problema a tempo.



Pior sorte teve Sebastien Ogier. O pentacampeão teve uma aterragem mais violenta num dos saltos da super-especial e acabou por falhar a curva seguinte, batendo nas barreiras delimitadoras do circuito.



“Sofri um impacto violento no salto, com que não contava, e já não consegui travar para a curva”, explicou o piloto do Ford Fiesta WRC da M-Sport, que cedeu 7,5 segundos e foi apenas o 12.º mais rápido.



Na sexta-feira, os pilotos enfrentam 144,84 quilómetros, divididos por duas passagens por três troços especiais de classificação, que incluem os 38,10 quilómetros de Çetibeli, um dos troços mais duros de todo o campeonato.



O rali da Turquia é a 10.ª das 13 provas previstas no calendário mundial. Thierry Neuville, que esta semana renovou contrato com a Hyundai por mais três anos, é o líder, com 172 pontos, mais 23 do que Sébastien Ogier.