Andualem Shiferaw vence maratona de Lisboa com recorde

O etíope Andualem Shiferaw venceu a maratona de Lisboa e, além de bater o seu recorde pessoal, conseguiu também o recorde da prova lisboeta, com o tempo de 2:06.00 horas. Na prova feminina, a bandeira da Etiópia também subiu mais alto, com a vitória de Sechale Dalasa, em 2:29.51 horas.

O atleta etíope superou na reta da meta o queniano Samuel Wanjiku, segundo classificado, que venceu em Lisboa em 2014 e era, até hoje, o detentor do recorde da prova com o tempo de 2:08.21 horas, mas que, mesmo assim, conseguiu um novo recorde pessoal, com o tempo de 2:06.01.



Em terceiro lugar ficou outro atleta queniano, Stephen Chemlany, que este ano fez também terceiro lugar na maratona de Praga e terminou os 42,195 quilómetros em Lisboa com o tempo de 2:06.22, a sua melhor marca na distância por dois segundos.





O melhor português em prova foi o atleta do Sporting Rui Teixeira, que cortou a meta com o tempo de 2:25.16 horas.





Etiópia bisa em Lisboa







Na prova feminina, nova vitória etíope. Sechale Dalasa cortou a meta em primeiro lugar, com o tempo de 2:29.51 horas, sucedendo à compatriota Kuftu Dadiso, vencedora no ano passado.



Sechale superou já perto da reta da meta a queniana Helen Jepkurgat, segunda classificada, com o tempo de 2:29.57, e a etíope Gedo Sule Utura, que foi terceira com o tempo de 2:32.16.





Classificações dos dez primeiros em ambas as categorias:







Homens

1. Andualem Shiferaw (Eti), 2:06.00 horas

2. Samuel Wanjiku (Que), 2:06.01

3. Stephen Chemlany (Que) 2:06.22

4. Barnabas Kiptum (Que), 2:06.31

5. Birhan Nebebew (Eti), 2:06.51

6. Hosea Maiyo (Que), 2:08.55

7. Brihanua Teshome (Eti), 2:09.28

8. Oqbe Ruesom (Eri), 2:10.00

9. Lemi Beyi (Eti), 2:10.06

10. Richard Mengich (Que), 2:11.08



Mulheres

1. Sechale Dalasa (Eti), 2:29.51 horas

2. Helen Jepkurgat (Que), 2:29.57

3. Gedo Sule Utura (Eti), 2:32.16

4. Kokob Tesfagaber (Eri), 2:33.17

5. Truphena Chepchirchir (Que), 2:33.46

6. Doris Changeywo (Que), 2:42.43

7. Annemari Kiekara (Que), 2:51.26

8. Jéssica Pontes (Por), 2:51.41

9. Rosa Madureira (Por), 2:52.00

10. Laura Serres (EUA), 3:02.50











(com Lusa)