Andy Murray afastado da competição por "longo período" devido a lesão no tornozelo

O tenista britânico Andy Murray vai ficar afastado da competição durante “um período prolongado” devido a uma lesão no tornozelo sofrida no domingo durante a terceira ronda do Masters 1.000 de Miami.

Murray, de 36 anos, deixou o ‘court’ após a derrota com o checo Tomas Machac, pelos parciais de 5-7, 7-5 e 7-6 (7-5), evidenciando problemas físicos.



O britânico, atual 62.º da hierarquia mundial, bicampeão olímpico, disse no Instagram ter sofrido uma rutura total de ligamento talofibular e uma parcial do calcaneofibular do tornozelo, admitindo um tempo de paragem longo.



“Vou consultar um especialista e decidir o que fazer num futuro próximo. Nem é preciso dizer que é difícil aceitar isto e que estarei ausente por um longo período de tempo”, escreveu.



Andy Murray, que já fez saber que terminará a carreira no final da temporada, tem sofrido várias lesões desde 2017, e em 2019 colocou uma prótese no quadril.