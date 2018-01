Andy Murray foi operado à anca e espera regressar na temporada de relva

Lusa 08 Jan, 2018, 15:18 | Outras Modalidades

"Hoje fui operado com sucesso à anca direita no hospital Saint Vincent, em Melbourne (...). Estou ansioso para regressar à competição na temporada de relva", escreveu o tenista na rede social Facebook.



Andy Murray, que já tinha anunciado que ia falhar o Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam', enfrentava problemas na anca desde o último ano, optando até hoje por um tratamento conservador.



Já em agosto, a mesma lesão, que o incomodava desde junho, afastou o tenista escocês do Open dos Estados Unidos.