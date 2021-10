Anett Kontaveit ultrapassa Simona Halep e conquista torneio da Transilvânia

A jogar em 'casa', Halep, 18.ª do 'ranking', não conseguiu fazer jus ao favoritismo e viu Kontaveit, 14.º, exibir-se a um grande nível, ao fim de uma hora e 10 minutos.



Com este triunfo, a estoniana irá entrar no 'top 10' e já terá o 'passaporte' para as finais WTA, em Guadalajara, que reúne as oito melhores tenista do ano, juntamente com Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Iga Swiatek, Garbine Muguruza e Paula Badosa.