Anri Egutidze termina em quinto no Grand Slam de Dusseldorf

Lusa Comentários 23 Fev, 2019, 17:35 | Outras Modalidades

O judoca do Sporting entrou em competição com dois triunfos, sobre o brasileiro Eduardo Yudy Santos e sobre o azeri Fagan Guluzada, antes de perder com o japonês Sotaro Fujiwara, vice-campeão do mundo em 2018.



Na repescagem, Egutidze venceu o húngaro Attila Ungvari, antes de, no ponto de ouro, frente ao belga Matthias Casse, ser forçado a abandonar, por lesão.



Na mesma categoria, Carlos Luz ganhou os seus dois primeiros combates, frente a Vladimir Zoloev, do Quirguistão, e ao alemão Niklas Bloechl, antes de cair perante o russo Aslan Lappinagov, na luta que lhe asseguraria pelo menos o acesso à repescagem.



Depois do bronze no Grand Slam de Paris, Bárbara Timo, isenta da primeira ronda de -70 kg, venceu a chinesa Zhu Ya, mas foi derrotada pela alemã Miriam Butkereit.



Em -73 kg, Jorge Fernandes foi afastado logo no primeiro combate, ao perder com o italiano Giovanni Esposito.



O Grand Slam de Dusseldorf termina no domingo, com a participação dos portugueses Patrícia Sampaio (-78 kg), Yahima Ramirez (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).