Antetokounmpo bate recorde com 64 pontos num jogo

Antetokounmpo marcou 64 pontos no jogo, batendo os 55 conseguidos em janeiro deste ano, diante dos Washington Wizards (123-113), e tornou-se também no jogador dos Milwaukee Bucks com mais pontos num jogo, destronando Michael Redd, que em 2006, assinou 57 na derrota frente aos Utah Jazz (113-111).



Em 37 minutos, o extremo marcou 64 pontos, aos quais juntou 14 ressaltos, três assistências e quatro desarmes de lançamento.



Giannis Antetokounmpo tornou-se o quinto jogador da história da NBA a conseguir marcar pelo menos 60 pontos com 70% de eficácia, juntando-se a Wilt Chamberlain, Karl Malone, David Thompson e Damian Lillard.



“Ele é um jogador incrível, temos jogadores muito bons, mas no final tudo gira à volta dele. Tem talento, tem habilidade, tem uma vontade de vencer única”, disse o técnico dos Milwaukee Bucks, Adrian Griffin.