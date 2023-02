Antiga nadadora bielorrussa orgulhosa por ser condenada

Em entrevista a um órgão de informação polaco, a antiga atleta disse ter sabido da punição no dia do seu 37.º aniversário através da mensagem de um amigo: considera o castigo do regime de Aleksánder Lukashenko um “”, pois defende que o presidente Aleksánder Lukashenko “perpetrou eleições fraudulentas em 2020 e aplicou mais de 5.000 condenações ilegais”.Com duas medalhas de prata em Londres2012 e uma de bronze no Rio de Janeiro2016, Hierasimienia refez a sua vida na Polónia, país que nos últimos anos acolheu mais de 100 mil cidadãos bielorrussos, dos quais cerca de 10 mil são de caráter humanitário.A nadadora recorda que passou de atleta querida do presidente Lukashenko, que a tratava por “peixinho dourado”, a desportista perseguida depois de ter criticado a federação.”, recorda sobre a sua carreira até assinar uma carta pública de protesto contra o governo, momento que ditou o “início das intimidações”.Conta que em jovem atraiu a atenção do próprio Lukashenko, com o qual teve de dançar em diversas ocasiões em cerimónias oficiais.Depois das suas críticas, e quando voltava de umas férias, viu rescindido o seu contrato profissional com o clube que alegou problemas com a covid-19, “algo interessante, pois, oficialmente, a doença não existia na Bielorrússia”., frisou.Ao contrário de outros compatriotas que optaram pela nacionalidade polaca, Hierasimienia diz que não pretende renunciar à nacionalidade bielorrussa, “porque os regimes políticos vão e vêm, e o de Lukashenko tem os dias contados”.