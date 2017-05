Antigo basquetebolista Shaquille O`Neal pondera candidatar-se a xerife

Lusa 09 Mai, 2017, 13:24 | Outras Modalidades

"Isto nada tem a ver com política, é sim uma forma de unir as pessoas. Quando eu era pequeno as pessoas admiravam e respeitavam os polícias. Quero que isso volte a acontecer", afirmou O'Neal.



O antigo jogador, de 45 anos, não especificou onde tenciona candidatar-se, uma vez que tem residências nos estados da Geórgia e Florida.



Shaquille O'Neal sempre manteve uma relação estreita com as forças de segurança, tendo sido nomeado em dezembro passado agente honorário da esquadra do condado de Henry, nos arredores de Atlanta, papel que já assumiu anteriormente na Califórnia, no Arizona e na Florida.



Os tios do antigo basquetebolista foram polícias e o seu padrasto foi sargento do exército.