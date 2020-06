Antigo basquetebolista Wes Unseld morre aos 74 anos

De acordo com os Washington Wizards, Unseld morreu na sequência de algumas complicações de saúde, a mais recente uma pneumonia.



Unseld foi cinco vezes jogador ‘All Star’ e jogou 13 épocas na equipa que o escolheu em 1968, então instalada em Baltimore, sob a designação Baltimore Bullets, mais tarde Capital Bullets, depois Washington Bullets e, hoje, Washington Wizards.



O antigo jogador, que entrou para o ‘Hall of Fame’ do basquetebol em 1988, foi peça crucial na conquista do título em 1978, ano em que foi o MVP da final.



Em 1968/69, no seu ano de estreia na NBA foi o melhor ‘rookie’ e o MVP da fase regular, uma ‘dobradinha’ que só outro jogador conseguiu, o também já malogrado Wilt Chamberlain, em 1959/60, pelos Philadelphia Warriors.



Wes Unseld terminou a sua carreira de 13 épocas na NBA com médias de 10,8 pontos e 14,0 ressaltos, na fase regular, e de 10,6 pontos e 14,9 ressaltos nos ‘play-offs’.



Depois de finalizar a sua etapa como jogador, em 1980/81, acabou também por treinar os Washington Bullets, de 1987/88 a 1993/94, apenas conseguindo o apuramento para os ‘play-offs’ na primeira época, para cair na ronda inaugural.