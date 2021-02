Antigo futebolista Pachín morre aos 82 anos

“O Real Madrid, o seu presidente e a direção lamentam profundamente a morte de Enrique Pérez Pachín, uma das grandes lendas que vestiu a camisola do nosso clube, entre 1959 e 1968”, refere o clube espanhol na sua página oficial.



Pachín foi um dos jogadores dos "merengues", treinados por Miguel Muñoz, que defrontou o Benfica na final da Taça dos Campeões em 1961/62, em Amesterdão, num jogo em que o Benfica venceu por 5-3 e conquistou o seu segundo título europeu.



Pelo Real Madrid, o defesa oito vezes internacional espanhol conquistou também dois títulos europeus, em 1959/60, diante dos alemães do Eintracht Frankfurt (7-3), e em 1965/66, frente ao Partizan Belgrado (2-1).



Na carreira, Pachín tem ainda sete títulos na Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Taça intercontinental.



Depois de se retirar dos relvados, Pachín ainda seguiu a carreira de treinador, com passagens por clubes como o Levante, Córdoba. Almería, Granada, Getafe, Valladolid, Osasuna ou Albacete.