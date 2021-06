Antoine Launay é o primeiro luso a aterrar no Japão

Com as eliminatórias de K1 slalom marcadas para 28 de julho, e as meias-finais e final para dois dias depois, o atleta de 27 anos aterrou já em Tóquio, pousando com a bandeira portuguesa numa fotografia publicada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) para dar conta do facto.

Launay é, assim, o primeiro de para já 83 atletas garantidos em 17 modalidades diferentes na prova, iniciando desde já a preparação para a prova, envolvendo aclimatação, manutenção da condição física e a adaptação aos exigentes protocolos sanitários, em função da pandemia de covid-19.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto.