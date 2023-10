Antonieta Martins Ethier e Victor Santos vencem Taça de Portugal de curling

Ethier e Santos vão agora tentar apurar-se para o Mundial de duplas mistas de 2024, participando num evento de qualificação na Escócia, em dezembro, depois de se imporem na Taça, batendo Ashley Spalding e Chris Skidmore na final por 12-2.



No terceiro lugar ficou April Gale Seixeiro e Steve Seixeiro, no primeiro evento totalmente sobre a égide federativa e que decorreu em Toronto, com o presidente, Pedro Flávio, a destacar o "especial envolvimento da comunidade portuguesa residente no Canadá" no desenvolvimento do curling português.