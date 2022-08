António Carvalho vence segunda etapa do GP Jornal de Notícias, Moreira segue líder

Carvalho cumpriu os 94,9 quilómetros com partida e chegada em Santo Tirso em 2:12.31 horas, o mesmo tempo de Mauricio Moreira, com Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) a fechar o pódio, a 40 segundos.



A Glassdrive-Q8-Anicolor continua a fazer na prova o que fez recentemente na Volta a Portugal, isto é, dominar a corrida todos os dias, tendo hoje feito a movimentação que definiu o dia na subida final, já depois de apanhada a numerosa fuga do dia.



Moreira atacou e só foi seguido por António Carvalho, com o português a vencer a etapa à frente do líder da geral, que tem 28 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, segundo.



Na geral, Joaquim Silva (Efapel) caiu para terceiro, a 56 segundos de Moreira, enquanto a equipa lidera por equipas, depois de vencer o prólogo e as duas primeiras etapas, e Carvalho lidera por pontos.



Na quinta-feira, o pelotão enfrenta uma tirada dupla, com a sessão matutina a liga o Porto a Ovar em 56,3 quilómetros e a vespertina entre Ovar e Águeda, com 66,5 quilómetros.