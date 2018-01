António Félix da Costa quer "surpreender" na estreia nas 24 Horas de Daytona

Lusa 25 Jan, 2018, 15:58 | Outras Modalidades

Félix da Costa vai estrear-se na categoria principal da ‘mítica’ corrida, ao lado do britânico Alex Brundle, do chinês Ho-Pin Tung e do austríaco Ferdinand Habsburg.



“É uma estreia total para mim. Pelo que vi nos testes que fizemos aqui em Daytona, no início de janeiro, acredito que fazemos uma equipa rápida e coesa com o Oreca”, explicou o piloto, de 26 anos, em declarações à sua assessoria de imprensa.



Félix da Costa e companhia vão tentar atacar a vitória, mesmo sabendo que “há carros mais rápidos”, sendo que o segredo passar por “não cometer erros” para que no final estejam “em posição de surpreender”.



Os pilotos disputam durante o dia de hoje a qualificação para a corrida, agendada para sábado. Na categoria principal competem também os portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque, num Mustang Cadillac, numa equipa completa com o brasileiro Christian Fittipaldi e que em 2017 foi segunda classificada.



A categoria GTD conta com a participação de Álvaro Parente, num Nissan da Michael Shank Racing, ao lado da britânica Katherine Legge e dos norte-americanos Trent Hindman e A.J. Allmendinger.