António Fontes: mais um português na Volvo Ocean Race

Nuno Patrício - RTP 16 Set, 2017, 12:41 / atualizado em 16 Set, 2017, 12:42 | Outras Modalidades

O velejador português, terceiro lugar no Campeonato Europeu em 2010, 2012 e campeão Nacional 2007, 2008 em Match Racing, diz que fazer parte desta dura regata é o resultado de muito trabalho que tem vindo a realizar desde 2015.



Uma das maios valias que António Fontes refere e que esteve por base nesta contratação foi a experiencia que adquiriu no 'Boatyard', em Lisboa, onde teve a cargo a reparação e manutenção de várias componentes técnicas dos Volvo 65.



O velejador acredita em bons resultados apesar da equipa Sun Hung Kai/Scallywag ter apenas dois elementos com experiencia neste tipo de competição.





Foto: Ricardo Pinto/SHK Scallywag - DR



António Fontes é o terceiro português a fazer parte das equipas que vão estar em competição, depois de Bernardo Freitas e Frederico Melo terem integrado a equipa do 'Turn the Tide on Plastic', que representa Portugal e as Nações unidas.



A maior e mais dura competição náutica, a Volvo Ocean Race começa a 22 de outubro.