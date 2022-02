António José Silva na corrida à Liga Europeia de natação

Na reunião magna, agendada para sábado, em Frankfurt, na Alemanha, as 52 federações que compõem a LEN vão votar um pedido de destituição da atual direção, liderada pelo italiano Paolo Barelli, e, se tal acontecer, proceder à eleição de uma nova equipa.



Em declarações à agência Lusa, António José Silva referiu que a AG do próximo sábado foi decidida em setembro passado, depois de uma petição subscrita por 24 federações que acusam o atual executivo de “má governação, na falta de transparência e de projetos para as federações”.



O presidente da FPN, organismo no qual cumpre o terceiro mandato, é o candidato do movimento Europe 4 All Aquatics, que, referiu, “junta, para já, 40 das 52 federações que integram a LEN”.



“O nosso projeto de candidatura é baseado em quatro pilares fundamentais: boa governação, um programa de suporte para as federações, promoção das disciplinas aquáticas e sustentabilidade financeira”, disse António José Silva.