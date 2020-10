António José Silva reeleito presidente na Federação Portuguesa de Natação

Apesar de haver apenas uma lista candidata, o ato eleitoral, que decorreu na Cruz Quebrada (Oeiras), foi bastante participado, com 28 delegados a votarem, dos quais 27 a favor do presidente (houve um voto nulo).



Eleito pela primeira vez em 2012, não poderá voltar a candidatar-se, por limitação legal.



O presidente da FPN assume para mais estes quatro ano o objetivo de "consolidar o desenvolvimento desportivo e financeiro da modalidade".



Além do atual presidente, transita para os recém-eleitos órgãos sociais praticamente toda a equipa diretiva que esteve no último quadriénio à frente da modalidade, que conta com mais de 120 mil nadadores federados em todo o país.



A tomada de posse dos novos órgãos sociais está agendada para dia 24 de outubro, no Porto.