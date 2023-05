António Morgado nono classificado na primeira etapa do Grande Prémio das Nações

Morgado acabou a 1.28 minutos do vencedor ao cabo dos 132 quilómetros entre Kaposvar e Balatonföldvar, cumpridos pelo dinamarquês Nikolaj Mengel em 3:02.22 horas, com 35 segundos de margem para o polaco Michal Zelazowski, segundo, e o norte-americano Cole Kessler, terceiro.



O português integrou o grupo principal e está a 1.38 minutos da liderança, num dia em que a vitória ficou na fuga do dia, que escapou aos esforços das seleções do pelotão, entre elas Portugal, que procuraram anulá-la.



O final teve ainda uma queda massiva, com Diogo Gonçalves e José Bicho 'apanhados', enquanto Gonçalo Tavares foi 98.º, como segundo luso mais bem colocado da seleção, que conta ainda com Afonso Eulálio e Pedro Silva.



Na quinta-feira, a segunda etapa liga Hatvan a Bükkszentkereszt em 152 quilómetros, contando com três subidas longas como principal teste aos candidatos à vitória, na despedida da Hungria, antes de o Grande Prémio se mudar para a Eslováquia.