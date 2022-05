António Morgado sobe a terceiro na geral do Tour du Pays de Vaud

Na etapa em linha de manhã, com 97,3 quilómetros entre Cuardnees e Champagne, as três subidas categorizadas testaram o pelotão, no qual António Morgado acabou em sétimo e Gonçalo Tavares em 16.º.



De tarde, de novo em Champagne, um contrarrelógio de 11,3 quilómetros permitiu à dupla lusa voltar a fazer a diferença: Morgado foi oitavo, com Tavares em 14.º.



Na geral, o norueguês Johannes Kulset é o líder, com dois segundos de vantagem para o neerlandês Menno Huising, segundo, e 23 para o ciclista português, com Gonçalo Tavares em 10.º, a 1.25 minutos.



Daniel Lima é 34.º, Rafael Barbas 45.º, Rúben Rodrigues 55.º e Tiago Santos é 70.º.



No domingo, a última etapa começa e termina em Aigle com 104,7 quilómetros cronometrados e cinco subidas categorizadas.



António Morgado vem de dois segundos lugares em provas da Taça das Nações de juniores, primeiro na Corrida da Paz, na República Checa, e depois no Troféu Centre Morbihan, em França.