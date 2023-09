Antony Kimtai e Enatnesh Alamrew Tirusew vencem Meia Maratona do Porto

O queniano Antony Kimtai e a etíope Enatnesh Alamrew Tirusew venceram hoje a 16.ª Meia Maratona do Porto, no caso feminino com um novo recorde da prova.

Tirusew fixou a nova melhor marca em 01:07.13 horas, depois de bater a queniana Nancy Chepleting por 2.31 minutos, enquanto Tigist Gashaw, do Bahrain, completou o pódio, a 2.52 da primeira.



Dulce Félix foi a portuguesa mais rápida, terminando em 01:15.59, seguida de Susana Santos, 1.33 minutos mais lenta, e Sara Duarte, que chegou 2.22 depois.



Antony Kimtai foi o mais rápido na corrida masculina e cortou a meta em 01:01.39, deixando para trás os compatriotas Mike Kiptum Boit, a três segundos, e Barnaba Kipkoech, a 15 segundos.



Fábio Oliveira foi o melhor luso, em 01:16.53, com folga de 21 segundos para José Sousa e 1.03 minutos para Daniel Pinheiro.



A Meia Maratona do Porto juntou cerca de 8.000 corredores entre as competições de 21 e de cinco quilómetros.