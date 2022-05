APD Porto conquista Taça de Portugal em ACR6

A APD Porto venceu por 19-17 a APD Leiria, este fim de semana, num evento em que se homenageou Cândido Coelho, um atleta que desapareceu recentemente e que alinhava na APD Leiria e representava as cores da Seleção Nacional.No jogo de conquista da medalha de bronze, o IFC Torrense foi superior ao CMRRC Rovisco Pais vencendo por 21-16.Com esta vitória a APD Porto conquista a dobradinha, depois de ter garantido o título de Campeão Nacional em ACR6.





APD Leiria x IFC Torrense, 14:3 (5:2);

APD Porto x CMRRC Rovisco Pais, 16:9 (9:5);

IFC Torrense x CMRRC Rovisco Pais, 21:16 (11:8);

APD Leiria x APD Porto, 17:19 (5:10).

No próximo fim de semana joga-se para as medalhas no ACR4. O palco será o do Pavilhão Municipal de Paião, na Figueira da Foz.



Calendário ACR4:





11h00 - APD Porto x APD Figueira Foz Os Coxos;

12h00 - APD Leiria x IFC Torrense;

15h00 - 3º e 4º Lugar;

16h00 - Final.