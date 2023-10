Aprovado plano de expansão do recinto de Wimbledon

O plano de expansão do All England’s Club, recinto do Grand Slam de ténis de Wimbledon, foi hoje aprovado pela autarquia, incluindo um novo estádio de oito mil lugares e mais 38 courts.

O plano de expansão, no antigo clube de golfe de Wimbledon comprado em 2018, permite realizar o torneio de qualificação no próprio local, como os outros três torneios Grand Slam (Austrália, Roland Garros e US Open).



A proposta de expansão foi aprovada quinta-feira e hoje anunciada, e permitirá que até 10 mil adeptos possam assistir ao ‘qualifying’, além de um novo estádio que inclui um teto amovível para os jogos principais.



A estimativa do All England’s Club é que as obras estejam concluídas em 2030, num plano que teve oposição local e ainda carece de outros patamares administrativos de aprovação, começando pelo comité de planeamento do conselho de Wandsworth.