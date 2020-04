Arábia e Qatar candidatos aos Jogos Asiáticos de 2030

As capitais dos dois países – Riade e Doha - são as cidades propostas para acolherem a competição pelas respetivas candidaturas, com a vencedora a ser anunciada em 29 de novembro, durante um encontro do Conselho Olímpico da Ásia, em Sanya, na China.



A capital do Qatar já foi palco de uma edição dos Jogos Asiáticos, em 2006, e o país será o anfitrião do próximo Campeonato do Mundo de futebol, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.