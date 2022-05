Árbitra Hollie Davidson dirige o Portugal-Itália em râguebi

Será ainda a primeira vez que um jogo oficial de uma equipa do torneio das Seis Nações, a Itália, será arbitrado por uma mulher.A árbitra escocesa já foi nomeada anteriormente para um jogo masculino da Rugby Europe Conference (terceiro escalão europeu), entre Malta e Chipre, mas será a primeira vez que lidera uma equipa integralmente feminina num desafio oficial masculino.Está também nomeada para o Canadá-Bélgica masculino, em Halifax, em 2 de julho, onde terá a norte-americana Kat Roche como assistente, e integrará a equipa de arbitragem do Chile-EUA como assistente, em 9 de julho, a contar para o "play-off" de apuramento para o Mundial masculino de 2023.Portugal recebe a Itália em 25 de junho, às 19h00, no Estádio do Restelo, em encontro que servirá aos "lobos" como preparação para o torneio final de repescagem para o Mundial de França2023 e que antecede particulares também frente aos Argentina Jaguares (9 de julho) e Geórgia (16 de julho).