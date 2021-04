Árbitra Sónia Teixeira nomeada para Eurobasket feminino

Sónia Teixeira integra um conjunto de 16 árbitras neutras que vão estar presentes no FIBA Women's EuroBasket, uma competição que vai contar com a participação de 16 países.



Enquanto árbitra neutra, Sónia Teixeira não integra a comitiva de nenhum participante - cada país pode levar um árbitro - e poderá ser escolhida para qualquer jogo do torneio.



"O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol já emitiu um comunicado a congratular a juíza pela sua nomeação para esta importante competição", informou a entidade.