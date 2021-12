Árbitro alvo de `boicote` do FC Porto nomeado para visita à Oliveirense

Segundo a ficha já disponível no sítio da FPB dedicado ao encontro, Fernando Rocha será o árbitro principal da partida no Pavilhão Municipal Dr. Salvador Machado, da 11.ª ronda da fase regular.



Fernando Rocha é um dos três árbitros que os 'azuis e brancos' prometeram boicotar, sempre que fossem nomeados, na sequência da final do campeonato de 2020/21, perdida para o Sporting.



Esta época, os portistas já perderam por falta de comparência contra a Ovarense (20-0) e foram punidos com 2.500 euros de multa, então por ter sido nomeado Paulo Marques, que com Rocha e o já retirado Carlos Santos tinham sido visados pelo FC Porto.



A possível repetição da falta de comparência poderá colocar os 'dragões' perto da exclusão da prova, segundo o artigo 57.º dos regulamentos publicados em julho deste ano pela FPB.



Além de uma multa que vai dos 250 euros até aos cinco mil euros, a falta de comparência dita a derrota e, segundo a alínea cinco do mesmo artigo, a possível exclusão da competição.



"A aplicação da sanção de derrota em dois jogos consecutivos ou três interpolados determina a exclusão da competição da equipa do clube", pode ler-se no regulamento.