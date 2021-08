Argentina vence EUA e conquista última vaga nos `quartos` do voleibol

Os argentinos venceram os norte-americanos pelos parciais de 25-21, 25-23 e 25-23, ficando no terceiro lugar do grupo B, com oito pontos, e passando à próxima fase da competição, enquanto os EUA se despedem com o quinto lugar (seis pontos).



Já o Comité Olímpico Russo fechou a ronda preliminar no primeiro lugar do grupo B, somando 12 pontos em cinco jogos, após a vitória de hoje (3-0) sobre a Tunísia, sexta e última classificada do agrupamento, com apenas um ponto.



O Brasil, que ganhou à França (3-2), ficou em segundo com 10 pontos, contra os oito dos gauleses, mas ambas as seleções seguem para os 'quartos'.



No grupo A, a Polónia bateu o Canadá (3-0) e ficou com a primeira posição do agrupamento, com 13 pontos, com os canadianos em quarto, com sete, garantindo ambos presença na próxima fase.



Por seu turno, a Itália impôs-se à Venezuela (3-0) e, com 11 pontos, também avança na competição, enquanto os sul-americanos ficaram pelo caminho, no sexto posto, sem pontos.



O Japão ganhou ao Irão (3-2) e fechou a fase preliminar no terceiro posto, com oito pontos, passando aos quartos de final, enquanto os iranianos dizem 'adeus' ao Japão no quinto lugar, com seis pontos.



As partidas dos quartos de final vão ser disputadas na próxima terça-feira.