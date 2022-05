Argentino Sebastián Báez vence Estoril Open

Frente ao finalista da edição de 2018 e 29.º jogador mundial, Báez, de apenas 21 anos, precisou de apenas uma hora e 15 minutos para vencer com os parciais de 6-3 e 6-2.O 59.º tenista do ‘ranking’, que eliminou o português João Sousa na primeira ronda e Ramos-Viñolas nas ‘meias’, conquistou na terra batida do Clube de Ténis do Estoril o seu primeiro título no circuito ATP.





Estoril Open: Historial de vencedores



2022 Sebastián Báez, Arg



2021 Albert Ramos-Viñolas, Esp



(...) *



2019 Stefanos Tsitsipas, Gre



2018 João Sousa, Por



2017 Pablo Carreño Busta, Esp



2016 Nicolas Almagro, Esp



2015 Richard Gasquet, Fra



2014 Carlos Berlocq, Arg **



2013 Stanislas Wawrinka, Sui



2012 Juan Martin del Potro, Arg ***



2011 Juan Martin del Potro, Arg



2010 Albert Montanes, Esp



2009 Albert Montanes, Esp



2008 Roger Federer, Sui



2007 Novak Djokovic, Ser



2006 David Nalbandian, Arg



2005 Gaston Gaudio, Arg



2004 Juan Ignacio Chela, Arg



2003 Nikolay Davydenko, Rus



2002 David Nalbandian, Arg



2001 Juan Carlos Ferrero, Esp



2000 Carlos Moya, Esp



1999 Albert Costa, Esp



1998 Alberto Berasategui, Esp



1997 Alex Corretja, Esp



1996 Thomas Muster, Aut



1995 Thomas Muster, Aut



1994 Carlos Costa, Esp



1993 Andrei Medvedev, Ucr



1992 Carlos Costa, Esp



1991 Sergi Bruguera, Esp



1990 Emilio Sanchez, Esp



* O torneio não se realizou em 2020 devido à pandemia de covid-19.



* O torneio denominava-se Portugal Open.



** O torneio denominou-se Estoril Open entre 1990 e 2012, sob uma organização diferente.