Armindo Araújo "focado" em vencer o Campeonato Nacional de Ralis

Lusa Comentários 09 Nov, 2018, 18:27 / atualizado em 09 Nov, 2018, 18:28 | Outras Modalidades

"Estamos a uma prova do final e estamos na liderança. É uma liderança que nos dá alguma folga, não precisamos claramente de vencer a prova e podemos adotar uma estratégia de controlar os adversários", disse o piloto de Santo Tirso em declarações à agência Lusa.



Armindo Araújo admitindo ainda assim que vai trabalhar muito para evitar surpresas: "As corridas são corridas, tudo pode acontecer, e sabemos que temos de estar muito focados e bem preparados. É isso que temos estado a fazer. Vamos para o Algarve com a missão de conquistar o campeonato e para isso vamos à procura da posição que nos permita festejar no final."



Afastado da competição há seis anos, Armindo Araújo disse estar orgulhoso do trabalho que desenvolveu ao longo dos últimos meses.



"Foi um ano muito bom. Estive afastado da competição durante seis anos, não sabia qual seria a minha velocidade, o meu nível competitivo e, portanto, não sabia como me ia enquadrar no pelotão. Foi um risco que assumi, mas também sempre disse que, ao regressar, o objetivo era vencer. Estamos a lutar por isso, a nossa equipa está a fazer um excelente trabalho, estamos a liderar e queremos conquistar o título", disse o piloto da Hyundai, que no seu encalce, e com hipóteses de ainda chegar ao título, tem os pilotos Ricardo Teodósio e José Pedro Fontes.



Já quanto ao futuro, o piloto diz que ainda nada está definido para 2019 e que só estará na linha de partida para a nova época se houver um projeto "estruturado e com condições".



"Este foi um regresso que pode ser pontual ou não. Isso está dependente das condições que possamos arranjar para montar o projeto novamente. Quando o campeonato terminar vamos analisar e decidir", concluiu.



O Rali Casinos do Algarve sai para a estrada nos dias 16 e 17 de Novembro, e terá como palco principal a serra de Monchique, mas também os municípios de Lagoa, Lagos e Portimão.