Armindo Araújo lidera o Rali de Castelo Branco após o primeiro dia de prova

Com três especiais cronometradas e 47,29 quilómetros percorridos, o antigo campeão nacional lidera com 1,1 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, José Pedro Fontes (Citroën C3 R5).



Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5) é terceiro, a 4,2 segundos de Armindo Araújo.



"Entrámos muito bem logo de início e conseguimos ser os mais rápidos na primeira passagem pela especial de Vilas Ruivas. Este rali tem sido, nos últimos anos, extremamente disputado e hoje, neste reinício de temporada, não está a ser diferente", comentou o líder da prova.



Para o piloto de Santo Tirso "foi um dia muito positivo" na estreia com o Skoda em pisos de asfalto. "Estamos numa luta muito acesa com os nossos adversários e vamos, amanhã [domingo], continuar a procurar ser os mais fortes", concluiu Armindo Araújo.



No domingo disputam-se mais quatro especiais cronometradas, com 52,4 quilómetros.