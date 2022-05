Artur Mendonça em 30.º em prova do circuito mundial de `cross country` olímpico



Mendonça foi o melhor da seleção lusa de BTT, acabando a 4.52 minutos do vencedor, o dinamarquês Gustav Pedersen, enquanto Rafael Sousa foi 48.º, Guilherme Barros 102.º e Tomás Gaspar 107.º.



Na corrida feminina, Mariana Líbano foi 39.ª, a 9.49 minutos da suíça Monique Halter, que venceu a prova, com Marta Carvalho no 47.º posto e Laura Simão, a participar pela BTT Loulé/Elevis e não pela seleção, no 67.º posto.



Segundo Pedro Vigário, o selecionador da vertente, os ciclistas portugueses menos bem posicionados “mantiveram-se de cabeça erguida e foram recuperando posições até ao final”, com Artur Mendonça “bem durante toda a corrida, permanecendo sempre entre os 30 primeiros corredores”.



“A Mariana, apesar de ser mais experiente, não fez a prova que se esperava”, admitiu o técnico.



A seleção volta a competir em 14 de maio, na cidade checa de Nove Mesto na Morave.