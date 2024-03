Arvid de Kleijn vence etapa do Paris-Nice ao sprint

De Kleijn, de 29 anos, venceu a tirada de 177,6 quilómetros entre Thoiry e Montargis em 4:41.02 horas, batendo sobre a meta Pithie, segundo, e o compatriota Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), terceiro.Pithie assumiu a dianteira da geral da corrida até ao Sol que era de outro neerlandês, Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), antes do contrarrelógio por equipas desta terça-feira, com 26,9 quilómetros em Auxerre.Quanto aos portugueses, voltaram a chegar integrados no pelotão sem perdas de tempo, com Ruben Guerreiro (Movistar) em 67.º e João Almeida (UAE Emirates) em 91.º. Guerreiro é 28.º na geral, Almeida 49.º.