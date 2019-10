Ashleigh Barty e Belinda Bencic apuram-se para as meias-finais das WTA Finals

Barty precisou de uma hora e 29 minutos para vencer a checa Petra Kvitova, sexta do 'ranking', por 6-4, 6-2, garantindo a vitória no grupo vermelho.



Nas meias-finais, marcadas para sábado, Barty, que desempatou o confronto direto com Kvitova este ano, com o terceiro triunfo em cinco encontros, vai encontrar a segunda posicionada do grupo roxo, que sairá do encontro entre a romena Simona Halep e a checa Karolina Pliskova.



No outro encontro do grupo vermelho, Bencic também assegurou a qualificação, ao beneficiar da desistência da holandesa Kiki Bertens, 10.ª do mundo e a quem nunca tinha vencido, quando liderava por 7-5, 1-0.



Kiki Bertens tinha sido repescada para o torneio, na sequência da desistência da japonesa Naomi Osaka, após a primeira jornada.



Nas meias-finais, Bencic vai defrontar a ucraniana Elina Svitolina, que já assegurou o triunfo no grupo roxo.