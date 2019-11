Ashleigh Barty junta-se a Elina Svitolina na final das WTA Finals

Na sua primeira presença no torneio de final de temporada, que junta as oito melhores tenistas, Barty garantiu a presença na final com um triunfo sobre a checa Karolina Pliskova, segunda da hierarquia, por 4-6, 6-2, 6-3, em uma hora e 54 minutos.



Mais cedo, Svitolina, número oito do 'ranking' mundial, tinha beneficiado da desistência da suíça Belinda Bencic, sétima da hierarquia.



Depois de ter feito uma fase de grupos perfeita, Svitolina perdeu o primeiro ‘set’ nas WTA Finals, com Bencic a vencer o primeiro parcial, por 7-5, mas conseguir dar a volta com um 6-3 no segundo parcial, acabando por ver a suíça desistir com um 4-1 no derradeiro ‘set’, após uma hora e 57 minutos de encontro.



Este será o sexto encontro entre as duas tenistas, com Svitolina a vencer os cinco anteriores.