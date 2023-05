Atilano afastado do challenge mexicano de badminton

O atleta luso, 100.º do ranking mundial, foi derrotado pelos parciais de 21-4 e 21-11 frente ao 112.º da hierarquia, em 27 minutos.Esta é a primeira competição a pontuar para a qualificação para Jogos Olímpicos Paris2024.Na semana passada, Bernardo Atilano garantiu a presença no Campeonato do Mundo, que vai realizar-se entre 21 e 27 de agosto, em Copenhaga.Atilano vai ainda participar nos Jogos Europeus, na Polónia, entre 21 de junho a 2 de julho.