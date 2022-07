Atirador Max Rod fica-se pelos 32 avos em espada nos mundiais de esgrima

Max Rod, 52.º favorito entre os 64 em competição, perdeu com o marroquino Houssam Elkord, 13.º cabeça de série, por 15-7.



O português tinha conquistado quatro vitórias na fase de 'poules', seguindo-se novo triunfo no quadro preliminar de 128, antes de outro êxito no acesso ao quadro principal.



Quarta-feira, Luís Macedo entra em ação nos 32 avos de final do quadro principal da especialidade de florete, defrontando o grego Giannos Rizos no primeiro duelo da fase decisiva da competição.



Portugal apresenta-se nos mundiais do Cairo com oito atiradores.