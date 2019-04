Atiradora Nino Salukvadze apura-se para recorde de nove Jogos Olímpicos

Lusa Comentários 25 Abr, 2019, 13:02 | Outras Modalidades

A atleta, de 50 anos, compete em Jogos Olímpicos desde 1988, em Seul, edição em conquistou a medalha de ouro nos 25 metros e a prata nos 10.



Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro tornou-se a primeira mãe a competir numa edição em que o seu filho também esteve, e em 2008, em Pequim, tinha sido medalha de bronze nos 10 metros.



Hoje, a Federação Internacional de Tiro informou que Nino Salukvadze garantiu o apuramento para Tóquio2020, ao ser quinta classificada na prova de pistola de ar a 10 metros, na Taça do Mundo, em Pequim.



A nona presença da atiradora fará com que ultrapasse em presenças a remadora canadiana Lesley Thompson e a canoísta ítalo-germânica Josefa Idem Guerrini, atletas que, tal como ela, têm oito participações.



Salukvadze esteve em Seul1988, Barcelona1992, Atlanta1996, Sydney2000, Atenas2004, Pequim2008, Londres2012 e Rio de Janeiro2016.



Em masculinos, o cavaleiro canadiano Ian Millar detém o recorde de participações, com 10 presenças entre 1972 e 2012.