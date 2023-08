Atiradores lusos certeiros no Mundial de tiro com arco

A melhor posição do dia foi no recurvo por Milana Tkachenko, que foi 49.ª, com 625 pontos, e vai defrontar na próxima ronda a cazaque Alina Ilyassova, 64.ª.Nuno Carneiro, que acabou no 53.º posto, com 651 pontos, vai reencontrar o francês Nicolas Bernardi, 60.º, que o eliminou nos 16 avos de final dos Jogos Europeus Cracóvia2023.Ainda no recurvo, Luís Gonçalves foi 104.º, batendo-se com o nono classificado, ChihChun Tang, de Taiwan.No compound, Maria João Ribeiro foi 68.ª e Giselle Sousa 80.ª, com Nuno Simões em 91.º lugar, registando-se a eliminação de Rui Baptista, 107.º.