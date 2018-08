Atletas lusos correm nos europeus de atletismo adaptado

Nuno Alves, nos 1500 metros da classe T11, é o primeiro português a entrar em competição no Estádio Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, pelas 16h44.



Nos 100 metros da classe T12, Luís Gonçalves no escalão masculino e Márcia Araújo no escalão feminino, competem por um lugar na final.



Maria Graça Fernandes participa na final da prova de 400 metros da classe T38.



Na hora do arranque da competição o treinador nacional, José Silva, fala de atletas motivados e prontos para brilhar.